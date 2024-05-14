У Середземному морі ворог тримає носій "калібрів" залпом до 8 ракет, – ВМС

В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Росія тримає у Середзвемному морі один корабель-носій "калібрів", натомість у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Про таке йдеться у зведенні ВМС.

"В Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет", – зазначено у повідомленні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 5 суден;

до Чорного моря - 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Фото: ВМС

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", – наголошують у Військово-морських силах.

21 квітня вранці у порту тимчасово окупованого Севастополя прозвучали вибухи та загорілося російське рятівне судно "Коммуна". Згодом у ВМС підтвердили ураження ворожого судна.