ЗМІ: Гість, на якого чекають у Києві цього тижня, це Ентоні Блінкен

За інформацією джерел західних видань, до України найближчими днями завітає Держсекретар США.

У Києві 14 та 15 травня попереджають про можливість перекриття доріг у центрі міста та обмеження руху транспорту й пішоходів через візит іноземних гостей.

Як стверджує видання Politico, йдеться про приїзд до столиці Державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена. Інформацію про намір головного дипломата США завітати до України журналістам підтвердили троє неназваних осіб, знайомих із цим питанням.

Джерела підтвердили, що безпекові служби організовуватимуть Блінкену безперешкодний рух Києвом. Проте точний план візиту невідомий, а у Державному департаменті США вирішили не оприлюднювати анонс поїздки очільника до України.