Головне за понеділок, 13 травня: бої на Харківському напрямку, збиття ворожого Су-25, новий командувач ОТУВ "Харків"

Бої на Краматорському та Покровському напрямках, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 810-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Харківський напрямок, де наразі продовжуються важкі бої, перекинули додаткові сили ЗСУ, зокрема в районі Вовчанська та інших прикордонних районах.

"Харківщина — тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили", — розповів президент у вечірньому зверненні.

Зеленський додав, що українська сторона розуміє, як діє ворог.

"Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки й забезпечення, а саме — Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп’янському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини — диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить", — сказав він.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що станом на 17:00 13 травня обстановка по усій лінії фронту контролювалася Силами оборони. Українські воїни завдають ворогу втрат, відновлюють позиції та на окремих ділянках мають тактичні успіхи.

На Харківському напрямку станом на 17.00 тривали бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші підрозділи завдали вогневого ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ.

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до семи, на Сіверському напрямку – до 14, на Краматорському напрямку – до 31, на Покровському напрямку – до 31.

На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, контролюється українськими підрозділами.

На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25.

Усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13 травня – в нашій новині.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна, повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

"Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) «Харків"», – йдеться в повідомленні.

При цьому Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, 13 травня російські військові продовжили завдавати ударів з артилерії та скидати авіаційні бомби на Вовчанськ. Наразі відомо про пʼятьох поранених: чотирьох цивільних чоловіків та одну 54-річну жінку.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

В селі Липці постраждала жінка 1953 року народження. Її госпіталізували.

Російська пропаганда поширює маніпуляції щодо відсутності оборонних рубежів у Харківській області з метою дискредитації українського військового керівництва та посіяти паніку серед цивільного населення. Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Як пояснив керівник ЦПД Андрій Коваленко, насправді на Харківщині збудовано декілька надійних ліній оборони. Він наголосив, що оборонні рубежі не могли бути збудовані у зоні, де зараз ведуться активні бойові дії, адже ця територія перебуває у безпосередній близькості до кордону та прострілюється ворогом.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, маніпуляції довкола фортифікацій на Харківщині є продовженням російської ІПсО з дискредитації військового керівництва України з метою спровокувати розкол між місцевою і центральною владою, поширити панічні настрої та спричинити падіння бойового духу підрозділів ЗСУ.

"Обстановка на Харківщині суттєво загострилася, однак наразі бойові дії ведуть виключно у прикордонні, Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції", – підкреслюють у ЦПД.

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт розповів в інтерв’ю LB.ua, скільки олімпійських ліцензій завоювала збірна України.

«Складно робити прогнози під час війни, скільки в нас буде ліцензій після змагань. На сьогодні їх 73. Я впевнений, що їх буде більше на 30–40 відсотків. Турніри триватимуть ледь не до початку Ігор», – сказав Гутцайт.

За словами президента НОК, Україна не добрала ліцензій, але на це є об’єктивні причини.

«Не варто забувати, в яких умовах ми змагаємося. Звісно, з підготовкою є труднощі. Водночас це ніщо, якщо порівнювати з тим, у яких умовах Збройні сили боронять нас на фронті. Але нюанси є. До прикладу, наші синхроністки, призерки Олімпіади, готувалися в Харкові й пробилися до Парижа лише в парі. Ми всі розуміємо, що тренуватися під обстрілами Росії вкрай важко. Так, у нас недобір, і про це треба говорити чесно. Водночас слід розуміти обставини, у яких ми працюємо. Упевнений, що ліцензій буде більше. Але зараз маємо те, що маємо», – пояснив Гутцайт.

Нагадаємо, НОК і Мінмолодьспорту опублікували рекомендації українським спортсменам щодо контактів з нейтральними атлетами Росії й Білорусі на Олімпіаді.

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