Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) допомогли знищити російський комплекс РЕБ.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“На Запорізькому напрямку “пташки” прикордонників виявили станцію радіоелектронної боротьби та вогневі точки окупантів”,- йдеться у повідомленні.
Виявлені російські цілі розбили прикордонники спільно з бійцями 23 бригади Нацгвардії України.
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