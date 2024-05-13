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Українські захисники знищили російський комплекс РЕБ

Станцію радіоелектронної боротьби знищили на Запорізькому напрямку.

Українські захисники знищили російський комплекс РЕБ
Українські захисники знищили російський комплекс РЕБ
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) допомогли знищити російський комплекс РЕБ.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ

“На Запорізькому напрямку “пташки” прикордонників виявили станцію радіоелектронної боротьби та вогневі точки окупантів”,- йдеться у повідомленні. 

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Виявлені російські цілі розбили прикордонники спільно з бійцями 23 бригади Нацгвардії України.

  • В окупованому Сорокиному, що на Луганщині, ліквідований склад з боєприпасами окупантів. Це вже третя надзвичайна ситуація в тилу росіян на Луганщині упродовж тижня.
  • Захисники з 47 окремої механізованої бригади збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Вартість одного такого вертольота становить 16 млн доларів.
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