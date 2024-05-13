“На Запорізькому напрямку “пташки” прикордонників виявили станцію радіоелектронної боротьби та вогневі точки окупантів”,- йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

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