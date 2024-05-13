Снайпери влучили у лобове скло зі сторони водія, а також у пасажирські вікна та двері.

Сьогодні російські снайпери обстріляли броньоване авто поліцейських, які проводили евакуацію цивільних із Вовчанська Харківської області.

Про це інформує Національна поліція.

"Броньований позашляховик Toyota Hilux, отриманий півроку тому в якості допомоги від уряду США для правоохоронців Харківщини, врятував життя трьох працівників поліції. Вони прямували евакуювати людей з-під обстрілів", – йдеться у повідомленні.

Автомобіль з поліцейськими потрапив під ворожий стрілецький обстріл на околиці міста. На щастя, обійшлось без жертв. Евакуацію здійснювали двоє поліцейських під керівництвом начальника територіального підрозділу.

Як розповіли у райуправлінні поліції, обстріл почався, коли автомобіль заїхав на вулицю, звідки треба було забрати людей.

"Почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. У нас було влучання у лобове скло, де сидів водій, а також пасажирські вікна та двері. Коли ми повернули, то нам пробили колесо і в слід також стріляли", – розповів начальник відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції Максим Стецина.

Фото: Національна поліція Обстріляне авто поліцейських у Вовчанську

У Нацполі додали, що зараз поліцейський автомобіль знов в строю та продовжує забезпечувати евакуацію населення.Також правоохоронці наголошують, що з питань евакуації можна звернутись на "гарячу лінію" за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції Харківщини.