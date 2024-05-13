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Російські снайпери обстріляли авто поліції під час евакуації людей з Вовчанська

Снайпери влучили у лобове скло зі сторони водія, а також у пасажирські вікна та двері.

Російські снайпери обстріляли авто поліції під час евакуації людей з Вовчанська
Обстріляне поліцейське авто у Вовчанську
Фото: Національна поліція

Сьогодні російські снайпери обстріляли броньоване авто поліцейських, які проводили евакуацію цивільних із Вовчанська Харківської області.

Про це інформує Національна поліція.

"Броньований позашляховик Toyota Hilux, отриманий півроку тому в якості допомоги від уряду США для правоохоронців Харківщини, врятував життя трьох працівників поліції. Вони прямували евакуювати людей з-під обстрілів", – йдеться у повідомленні. 

Автомобіль з поліцейськими потрапив під ворожий стрілецький обстріл на околиці міста. На щастя, обійшлось без жертв. Евакуацію здійснювали двоє поліцейських під керівництвом начальника територіального підрозділу. 

Як розповіли у райуправлінні поліції, обстріл почався, коли автомобіль заїхав на вулицю, звідки треба було забрати людей.

"Почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. У нас було влучання у лобове скло, де сидів водій, а також пасажирські вікна та двері. Коли ми повернули, то нам пробили колесо і в слід також стріляли", – розповів начальник відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції Максим Стецина.

Обстріляне авто поліцейських у Вовчанську
Фото: Національна поліція
Обстріляне авто поліцейських у Вовчанську
У Нацполі додали, що зараз поліцейський автомобіль знов в строю та продовжує забезпечувати евакуацію населення.Також правоохоронці наголошують, що з питань евакуації можна звернутись на "гарячу лінію" за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції Харківщини.

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