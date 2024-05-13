Сьогодні російські снайпери обстріляли броньоване авто поліцейських, які проводили евакуацію цивільних із Вовчанська Харківської області.
Про це інформує Національна поліція.
"Броньований позашляховик Toyota Hilux, отриманий півроку тому в якості допомоги від уряду США для правоохоронців Харківщини, врятував життя трьох працівників поліції. Вони прямували евакуювати людей з-під обстрілів", – йдеться у повідомленні.
Автомобіль з поліцейськими потрапив під ворожий стрілецький обстріл на околиці міста. На щастя, обійшлось без жертв. Евакуацію здійснювали двоє поліцейських під керівництвом начальника територіального підрозділу.
Як розповіли у райуправлінні поліції, обстріл почався, коли автомобіль заїхав на вулицю, звідки треба було забрати людей.
"Почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. У нас було влучання у лобове скло, де сидів водій, а також пасажирські вікна та двері. Коли ми повернули, то нам пробили колесо і в слід також стріляли", – розповів начальник відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції Максим Стецина.
- Сьогодні у Харківській ОВА повідомили, що у Вовчанську залишаються 200-300 людей. Наразі ситуація доволі складна, проте контрольована українськими військовими.
- Раніше з Вовчанська евакуювали людей, яких російські війська тримали в полоні в підвалі з 11 травня. За словами глави МВА, Вовчанськ контролюють ЗСУ, на околицях міста тривають бої.
- Станом на 12 травня із прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області вже евакуювали понад 4500 жителів.