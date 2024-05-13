У Шостському районі Сумщини рятувальники ліквідували чотири пожежі, які виникли в житловому секторі через ворожі удари.

Про це повідомляє ДСНС.

"Сьогодні ворог здійснив масований обстріл одного із прикордонних населених пунктів Шосткинського району. Рятувальники одночасно працювали за чотирма різними адресами", – йдеться у повідомленні рятувальників.

Фото: ДСНС Пожежа після атаки РФ на Сумщині

Зазначається, що пожежі спалахнули на територіях приватних домоволодінь, де проживають мирні громадяни. Попередньо, горіли будинки, гараж та господарча будівля.

Вогнеборці локалізували загоряння, запобігши їх подальшому поширенню і ліквідували пожежі.

У Сумській області через обстріли РФ загинула людина, ще двоє отримали поранення.