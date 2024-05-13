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На Сумщині рятувальники ліквідували 4 пожежі, що виникли після ворожих ударів

Попередньо, горіли будинки, гараж та господарча будівля. 

На Сумщині рятувальники ліквідували 4 пожежі, що виникли після ворожих ударів
Рятувальник ліквідовує пожежі після атаки РФ
Фото: ДСНС

У Шостському районі Сумщини рятувальники ліквідували чотири пожежі, які виникли в житловому секторі через ворожі удари.

Про це повідомляє ДСНС.

"Сьогодні ворог здійснив масований обстріл одного із прикордонних населених пунктів Шосткинського району. Рятувальники одночасно працювали за чотирма різними адресами", – йдеться у повідомленні рятувальників.

Пожежа після атаки РФ на Сумщині
Фото: ДСНС
Пожежа після атаки РФ на Сумщині

Зазначається, що пожежі спалахнули на територіях приватних домоволодінь, де проживають мирні громадяни. Попередньо, горіли будинки, гараж та господарча будівля. 

Вогнеборці локалізували загоряння, запобігши їх подальшому поширенню і ліквідували пожежі.

У Сумській області через обстріли РФ загинула людина, ще двоє отримали поранення. 

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