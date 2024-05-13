У Шостському районі Сумщини рятувальники ліквідували чотири пожежі, які виникли в житловому секторі через ворожі удари.
Про це повідомляє ДСНС.
"Сьогодні ворог здійснив масований обстріл одного із прикордонних населених пунктів Шосткинського району. Рятувальники одночасно працювали за чотирма різними адресами", – йдеться у повідомленні рятувальників.
Зазначається, що пожежі спалахнули на територіях приватних домоволодінь, де проживають мирні громадяни. Попередньо, горіли будинки, гараж та господарча будівля.
Вогнеборці локалізували загоряння, запобігши їх подальшому поширенню і ліквідували пожежі.
У Сумській області через обстріли РФ загинула людина, ще двоє отримали поранення.