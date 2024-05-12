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У Сумській області через обстріли РФ загинула людина, двоє поранені

Російська армія здійснила 26 обстрілів прикордонних територій області. 

У Сумській області через обстріли РФ загинула людина, двоє поранені
Фото: unn.ua

Протягом дня російська армія здійснила 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів. Через ворожі обстріли загинула людина.

Про це повідомили у Сумській ОВА. 

Обстрілів зазнали Сумська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. 

  • У Краснопільській громаді окупанти здійснили обстріли з мінометів (7 вибухів) та артилерії (19 вибухів). Внаслідок артобстрілу, на жаль, загинув один житель громади, ще два жителя отримали поранення.
  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (52 вибухи) та наніс удар FPV дроном (1 вибух).
  • Есманьська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), обстріли з мінометів (9 вибухів).
  • Великописарівська громада: 29 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з мінометів (15 вибухів).
  • Миропільська громада: здійснено обстріл з танку (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (14 вибухів).
  • Сумська громада: ворог наніс ракетний удар по околиці міста Суми (1 вибух). 
  • Середино-Будська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Вчора на Сумщині внаслідок ворожого ракетного удару загинула жінка 1987 року народження, отримавши множинні поранення, несумісні з життям.

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