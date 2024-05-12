Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині через удари РФ травмовані троє цивільних

Поранені двоє жінок і чоловік у Козачій Лопані, Дворічному та Вовчанську.

На Харківщині через удари РФ травмовані троє цивільних
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок ворожих ударів по Харківщині травмовано трьох мирних жителів у Козачій Лопані, Дворічному та Вовчанську.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Сьогодні, 12 травня близько 6:00 окупанти обстріляли селище Козача Лопань Дергачівської ТГ. Отримала поранення 46-річна жінка.

Також сьогодні близько 13:00 російська армія обстріляла селище Дворічна Купʼянського району. Отримала тілесні ушкодження 47-річна жінка, її ушпиталено до лікарні. 

Ворог не припиняв обстрілювати м. Вовчанськ. Наразі відомо про одного пораненого – цивільного чоловіка 74 років. У місті зруйновано, пошкоджено низку приватних домоволодінь, обʼєктів цивільної інфраструктури. 

"За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури. 

  • На Харківщині тривають оборонні бої на значній частині прикордонної смуги. Деякі населені пункти із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій. У деяких із них ворог намагається закріпитися, щоб використати для подальшого просування. 
  • Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння — практично цілодобово під ворожим вогнем. Ситуація складна. Тому мешканців закликають евакуйовуватися. 
  • Із прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області вже евакуювали понад 4500 жителів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies