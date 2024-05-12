На Харківщині через удари РФ травмовані троє цивільних

Внаслідок ворожих ударів по Харківщині травмовано трьох мирних жителів у Козачій Лопані, Дворічному та Вовчанську.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Сьогодні, 12 травня близько 6:00 окупанти обстріляли селище Козача Лопань Дергачівської ТГ. Отримала поранення 46-річна жінка.
Також сьогодні близько 13:00 російська армія обстріляла селище Дворічна Купʼянського району. Отримала тілесні ушкодження 47-річна жінка, її ушпиталено до лікарні.
Ворог не припиняв обстрілювати м. Вовчанськ. Наразі відомо про одного пораненого – цивільного чоловіка 74 років. У місті зруйновано, пошкоджено низку приватних домоволодінь, обʼєктів цивільної інфраструктури.
"За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.
- На Харківщині тривають оборонні бої на значній частині прикордонної смуги. Деякі населені пункти із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій. У деяких із них ворог намагається закріпитися, щоб використати для подальшого просування.
- Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння — практично цілодобово під ворожим вогнем. Ситуація складна. Тому мешканців закликають евакуйовуватися.
- Із прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області вже евакуювали понад 4500 жителів.