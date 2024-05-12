На Харківщині через удари РФ травмовані троє цивільних

Поранені двоє жінок і чоловік у Козачій Лопані, Дворічному та Вовчанську.

Внаслідок ворожих ударів по Харківщині травмовано трьох мирних жителів у Козачій Лопані, Дворічному та Вовчанську.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Сьогодні, 12 травня близько 6:00 окупанти обстріляли селище Козача Лопань Дергачівської ТГ. Отримала поранення 46-річна жінка.

Також сьогодні близько 13:00 російська армія обстріляла селище Дворічна Купʼянського району. Отримала тілесні ушкодження 47-річна жінка, її ушпиталено до лікарні.

Ворог не припиняв обстрілювати м. Вовчанськ. Наразі відомо про одного пораненого – цивільного чоловіка 74 років. У місті зруйновано, пошкоджено низку приватних домоволодінь, обʼєктів цивільної інфраструктури.

"За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.