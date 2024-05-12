Умєров розповів, які вакансії найпопулярніші в центрах рекрутингу

Міністр оборони Україрни Рустем Умєров розповів, які вакансії мають найбільший попит у центрах рекрутингу до Збройних сил.

Про це Умєров розповів у інтерв’ю Міноборони.

"На сьогодні водії, механіки, дроновщики або люди, які хочуть використовувати дрони – більш такі цивільні посади – вони всі мають дуже великий попит", – сказав глава Міноборони.

Окрім фізичних центрів рекрутингу, посади у війську можна обрати онлайн.

"Ми відкриваємось і даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити своїй країні, щоб вони прохидили на роботу: обирали профіесію, проходили всі співбесіди і отримували посаду, яка буде працювати на користь держави", – додав Умєров.

За словами міністра, зараз у країні є близько 20 центрів рекрутингу.

"6 місяців тому ми дивилися, які посади є, де люди можуть мати вибір. Ми всі ці посади віддали компаніям, які займаються HR або людським капіталом, щоб вони разом з нами керували цим процесом більш професійно", – розповів міністр.