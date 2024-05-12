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Україна планує відкрити ще один табір для російських військовополонених, — Юсов

Представник ГУР звернувся до російських окупантів, які зараз беруть участь у боях на Харківщині, здатися в полон.

Україна планує відкрити ще один табір для російських військовополонених, — Юсов
Фото: Скріншот з відео

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України капітан Андрій Юсов в ефрі телемарафону заявив про рішення відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні, пише Армія.Інформ.

Перш за все, Андрій Юсов звернувся до російських окупантів, зокрема тих, хто зараз бере участь у боях на Харківщині, з пропозицією здаватися в полон.

"Враховуючи втрати ворога в живій силі і техніці, я хотів би звернутися до російських окупантів, російських військовослужбовців, зокрема ленінградського та московського військових округів — сам вони зараз знаходяться на Харківському напрямку: щодо можливості здачі в полон", — заявив представник ГУР МОУ.

За словами Юсова, наразі такі випадки є неодноразовими.

"Ми маємо інформацію від бійців РДК, від легіону "Свобода Росії", від "Сибірського батальйону", вони так само сьогодні виступили із зверненнями до російських окупантів: або переходити на бік Сил безпеки і оборони України, або здаватись в полон", — каже Юсов.

Військовий наголошує, що Україна гарантує дотримання міжнародних женевських конвенцій, дотримання гуманітарного права, гарантує життя і безпеку для тих військовослужбовців, хто не захоче ставати "гарматним м’ясом або воєнними злочинцями режиму Путіна".

"Втрати на даному напрямку противника значні, і будуть лише збільшуватися. Здача в полон або перехід на бік України — це розумна альтернатива", — зазначив Андрій Юсов.

За словами Юсова, враховуючи втрати російських окупантів, прийнято рішення швидше відкрити додаткове місце утримання для російських військовополонених в Україні. 

"Скоро буде ця інформація публічною і офіційною", — додав він.

  • Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що на Харківському напрямку обстановка суттєво загострилась на Харківщині, наразі там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. 
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