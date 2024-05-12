Погіршення відносин із Заходом через вторгнення РФ в Україну обмежили діяльність російського "Газпрому", — розвідка

"Газпром" повідомив про найбільші річні збитки за 25 років через російське вторгнення в Україну та погіршення відносин РФ із Заходом. Доходи компанії впали приблизно на 30%.

Про це повідомляє міноборони Великобританії з посиланням на звіт розвідки.

Зазначається, що у 2023 році доходи "Газпрому" впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку приблизно в 6,9 мільярда доларів США. Стрімке погіршення відносин Росії із Заходом через вторгнення РФ в Україну серйозно обмежило діяльність Газпрому.

За інформацією розвідки Британії, нездатність "Газпрому" повністю переорієнтувати свій експорт від залежності від європейських ринків, ймовірно, продовжуватиме обмежувати його прибутки принаймні до 2030 року. Компанія отримала найбільший річний збиток за останні 25 років.

Хоча "Газпром" зміг переорієнтувати частину своєї торгівлі на альтернативні ринки, вони, ймовірно, становитимуть лише від 5% до 10% втрачених європейських продажів у 2023 році.

"Дуже ймовірно, що збільшення майбутніх продажів залежатиме від будівництва нових експортних інфраструктурних об’єктів, таких як газопровід "Сила Сибіру 2", – ідеться у звіті.

Також зазначається, що високе оподаткування прибутків "Газпрому" у 2022 та 2023 роках майже напевно зменшило здатність і стимули для компанії інвестувати в експансію на альтернативні ринки. У минулому році Газпром сплатив до російського бюджету приблизно 28 мільйонів доларів США, що становить близько 9% від загальних державних доходів.

У розвідці підсумовують, що російський уряд планує ще більше збільшити податкове навантаження на "Газпром" у 2024 році, що, ймовірно, сприяло рішенню компанії скоротити свої інвестиції на 2024 рік приблизно на 15 відсотків.