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У Литву не пропустили з Білорусі вагон поїзда з рашистською свастикою, який прямував до Калінінграда

Литовські закони забороняють публічне використання символів тоталітарних і авторитарних режимів.

У Литву не пропустили з Білорусі вагон поїзда з рашистською свастикою, який прямував до Калінінграда
Ілюстративне фото: прихильник рашизму
Фото: EPA/UPG

На залізничному прикордонному посту "Кяна" від вантажного поїзда, що прямував до Калінінградської області Росії, було відчеплено вагон з розпізнавальним знаком Z, що використовується в армії Росії, повідомляє LRT. 

Як повідомила в п'ятницю Служба охорони державного кордону Литви, у четвер приблизно о 14-й годині, коли вантажний потяг прибув з Білорусі, прикордонники помітили, що на стіні одного з вагонів сірою аерозольною фарбою нанесено знак Z, який використовується російською армією.

Литовські прикордонники відчепили вагон від поїзда і не пустили його в Литву.

Литовські закони забороняють публічне використання символів тоталітарних і авторитарних режимів, які використовувалися або використовуються цими режимами для пропаганди скоєних або скоєних воєнної агресії, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Латинська літера Z, якої немає в російському алфавіті, неодноразово фіксувалася на російських танках, що вторглися в Україну.

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