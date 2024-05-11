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У Перу розпочали розслідування щодо президентки Болуарте після арешту її брата

Діна Болуарте могла сприяти розпуску спеціального поліцейського загону, який розслідував справу її брата.

У Перу розпочали розслідування щодо президентки Болуарте після арешту її брата
Президентка Перу Діна Болуарте
Фото: EPA/UPG

Влада Перу почала розслідування щодо президентки Діни Болуарте за розпуск спеціального поліцейського загону, який розслідував справу її брата, якого затримали раніше того ж дня.

Про це пише Reuters.

Ніканора Болуарте та адвоката президента заарештували в рамках розслідування ймовірної торгівлі впливом. Щодо Діни Болуарте вже відкрита справа щодо придбання ювелірних прикрас та люксових годинників Rolex.

Офіс генерального прокурора Перу заявив, що зараз перевіряє потенційне зловживання владою президенткою Болуарте та міністром внутрішніх справ Вальтером Ортісом для розпуску поліцейського підрозділу.

Вчора правоохоронці провели обшук у понад 20 об’єктах, зокрема будинку Ніканора Болуарте в Лімі, якого звинувачують у керуванні злочинною організацією, яка впливає на призначення людей на високі посади.

Група прокурорів і поліції також провела обшук у будинку адвоката Болуарте Матео Кастанеди, який консультує її у справі про ймовірне незаконне збагачення. Болуарте заперечує звинувачення.

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Брат президентки разом з іншими підозрюваними залишатиметься в попередньому ув'язненні протягом 10 днів.

  • Перу, другий у світі експортер міді та колись одне з найпривабливіших інвестиційних місць у Південній Америці, останніми роками постраждала від політичних скандалів, змінивши за останні 8 років шість президентів. У країні відбуваються регулярні розслідування корупції та імпічменти.
  • Болуарте, 61-річна юристка, була скромною окружною чиновницею до того, як у липні 2021 року прийшла до уряду тодішнього президента Педро Кастільйо з місячною зарплатою сумою 8136 доларів. Пізніше Болуарте обійняла посаду президента з нижчою зарплатою у 4200 доларів. Незабаром після цього вона почала демонструвати розкішні Rolex.
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