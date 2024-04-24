В Аргентині сотні тисяч осіб протестували проти скорочення фінансування держвишів

Сотні тисяч аргентинців протестували у Буенос-Айресі проти скорочення бюджету державних університетів, пише Reuters.
Цей антиурядовий протест проти заходів жорсткої економії, який підтримали профспілки, став найбільшим з початку президентства Хав'єра Мілея.
Мітингувальники тримали банери з написами “Захистіть державні університети”та “Навчання ‒ це право”.
“Демонстрації є останнім прикладом зростання напруги через скорочення видатків, які допомагають компенсувати глибокий бюджетний дефіцит, але спричиняють труднощі в реальній економіці”, ‒ зазначає видання.
Мілей, зіткнувшись із успадкованою економічною кризою після багатьох років державних перевитрат, вдається до скорочення бюджету “бензопилою”, яке допомогло державі досягти тримісячного профіциту бюджету на початку року. Однак ці скорочення серйозно вдарили у державний сектор.
Державні університети Аргентини, такі як UBA ‒ Університет Буенос Айреса, що пропонують безкоштовну вищу освіту, значною мірою залежать від державного фінансування.
“Освіта є одним із фундаментальних стовпів нашої ідеології. У нас немає бажання закривати університети”, ‒ водночас заявив речник президента Мануель Адорні, захищаючи позицію уряду.
- У березні сенат Аргентини відхилив пакет ініцатив президента Мілея щодо економіки країни, яка потерпає від величезної інфляції та високого рівня бідності. "Мегапостанова" містила понад 600 пунктів і пропонувала змінити чи скасувати близько 300 законів у сфері фінансів, серед яких запровадження обмежень на оренду та вартість важливих товарів.