В Аргентині сотні тисяч осіб протестували проти скорочення фінансування держвишів

Цей урядовий протест став найбільшим з початку президенства Хав'єра Мілей.

Протест проти скорочення фінансування державних вишів. Буенос-Айрес, 23 квітня 2024 року

Сотні тисяч аргентинців протестували у Буенос-Айресі проти скорочення бюджету державних університетів, пише Reuters.

Цей антиурядовий протест проти заходів жорсткої економії, який підтримали профспілки, став найбільшим з початку президентства Хав'єра Мілея.

Мітингувальники тримали банери з написами “Захистіть державні університети”та “Навчання ‒ це право”.

“Демонстрації є останнім прикладом зростання напруги через скорочення видатків, які допомагають компенсувати глибокий бюджетний дефіцит, але спричиняють труднощі в реальній економіці”, ‒ зазначає видання.

Мілей, зіткнувшись із успадкованою економічною кризою після багатьох років державних перевитрат, вдається до скорочення бюджету “бензопилою”, яке допомогло державі досягти тримісячного профіциту бюджету на початку року. Однак ці скорочення серйозно вдарили у державний сектор.

Державні університети Аргентини, такі як UBA ‒ Університет Буенос Айреса, що пропонують безкоштовну вищу освіту, значною мірою залежать від державного фінансування.

“Освіта є одним із фундаментальних стовпів нашої ідеології. У нас немає бажання закривати університети”, ‒ водночас заявив речник президента Мануель Адорні, захищаючи позицію уряду.