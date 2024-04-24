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В Аргентині сотні тисяч осіб протестували проти скорочення фінансування держвишів

Цей урядовий протест став найбільшим з початку президенства Хав'єра Мілей.

В Аргентині сотні тисяч осіб протестували проти скорочення фінансування держвишів
Протест проти скорочення фінансування державних вишів. Буенос-Айрес, 23 квітня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Сотні тисяч аргентинців протестували у Буенос-Айресі проти скорочення бюджету державних університетів, пише Reuters.

Цей антиурядовий протест проти заходів жорсткої економії, який підтримали профспілки, став найбільшим з початку президентства Хав'єра Мілея.

Мітингувальники тримали банери з написами “Захистіть державні університети”та “Навчання ‒ це право”.

“Демонстрації є останнім прикладом зростання напруги через скорочення видатків, які допомагають компенсувати глибокий бюджетний дефіцит, але спричиняють труднощі в реальній економіці”, ‒ зазначає видання.

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Мілей, зіткнувшись із успадкованою економічною кризою після багатьох років державних перевитрат, вдається до скорочення бюджету “бензопилою”, яке допомогло державі досягти тримісячного профіциту бюджету на початку року. Однак ці скорочення серйозно вдарили у державний сектор. 

Державні університети Аргентини, такі як UBA ‒ Університет Буенос Айреса, що пропонують безкоштовну вищу освіту, значною мірою залежать від державного фінансування.

“Освіта є одним із фундаментальних стовпів нашої ідеології. У нас немає бажання закривати університети”, ‒ водночас заявив речник президента Мануель Адорні, захищаючи позицію уряду.

  • У березні сенат Аргентини відхилив пакет ініцатив президента Мілея щодо економіки країни, яка потерпає від величезної інфляції та високого рівня бідності. "Мегапостанова" містила понад 600 пунктів і пропонувала змінити чи скасувати близько 300 законів у сфері фінансів, серед яких запровадження обмежень на оренду та вартість важливих товарів.
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