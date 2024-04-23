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Рада дозволила деяким студентам визначати тривалість навчання і змінювати спеціальність

З документу виключили норми про заборону вечірньої та заочної вищої освіти. 

Рада дозволила деяким студентам визначати тривалість навчання і змінювати спеціальність
Cтуденти Національного університету 'Києво-Могилянська академія'
Фото: facebook/ Національний університет 'Києво-Могилянська академія'

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про індивідуальні освітні траєкторії, завдяки якому деякі студенти зможуть самостійно регулювати тривалість навчання та змінювати спеціальність після року чи півтора.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він сказав, що в другому читанні документ підтримали 306 депутатів. 

"Що зміниться для студентів: вони самі формуватимуть освітню траєкторію, регулюватимуть темп і тривалість навчання, а також, за потреби, зможуть змінити спеціальність після року чи півтора навчання", – сказав він.

Наприклад, студент вступив на міждисциплінарну програму "Соціальні науки", що має декілька спеціальностей: соціологія, соціальна робота та політологія. Після року-півтора навчання студент вирішив, що хотів би вивчати політологію, обирає цю спеціальність і продовжує навчання.

"Ті, хто від початку визначилися зі спеціальністю, зможуть і надалі вступати одразу на неї", – пояснив міністр.

Студенти-контрактники отримають змогу самостійно визначати тривалість навчання в університеті. Студент зможе пройти чотирирічну бакалаврську програму за три роки або навпаки – поєднати навчання з роботою і завершити за 6–8 років. 

Федоров додав, що в європейських вишах саме за такою системою навчаються студенти. 

Фото: Федоров у Telegram

Фото: Федоров у Telegram

Фото: Федоров у Telegram

Фото: Федоров у Telegram

Парламентарка Ірина Геращенко повідомила, що депутати виключили контраверсійні норми про скасування заочної  та вечірньої форм навчання. Вона уточнила, що законопроєкт оновлює також дозволяє вишам самостійно розробляти освітні програми, враховуючи вимоги законодавства, та визнає результати неформальної та інформальної освіти. 

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