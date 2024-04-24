В Україні телемарафон створив безпрецедентний контроль над теленовинами, – звіт Держдепу США щодо порушень прав людини

Також у звіті йдеться, що деякі ЗМІ повідомили про тиск з боку Офісу президента.

Державний департамент США у своєму звіті щодо порушень прав людини в Україні за 2023 рік не оминув увагою національний телемарафон і звернув увагу на “безпрецедентний контроль над теленовинами”.

“Конституція та закон передбачають свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших ЗМІ, але влада не завжди поважала ці права. Президент Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дозволило подальше обмеження свободи ЗМІ. Наприклад, національний телемарафон – змінна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії щодо репортажів про війну – створив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм”, – йдеться у звіті.

Більше того, як зазначається, деякі ЗМІ повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на мовлення та тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року.

У звіті йдеться, що українська влада забороняла, блокувала або накладала санкції на ЗМІ та окремих журналістів, які вважалися загрозою національній безпеці або які висловлювали позицію, яка, на думку влади, підривала суверенітет і територіальну цілісність країни. Деякі спікери, які критикували уряд, також були занесені до чорного списку урядових програм новин. Журналісти-розслідувачі, які критикували уряд, інколи ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. Інші практики продовжували впливати на свободу ЗМІ, включаючи самоцензуру.

Також Дердепартамент у своєму звіті зазначає, що, за кількома винятками, особи на територіях, що знаходяться під контролем українського уряду, зазвичай можуть публічно та приватно критикувати уряд та обговорювати питання, що становлять суспільний інтерес, не побоюючись офіційних репресій.