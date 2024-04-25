Киян просять анонімно розповісти про випадки корупції у столиці

Анкета розроблена для громадян та юридичних осіб, насамперед громадських організацій

Київська влада запустила опитування щодо рівня корупції у столиці і просить мешканців відповісти, чи стикалися вони з корупцією у різних сферах діяльності міської влади, також чи відомі їм випадки корупції серед чиновників.

Про це повідомила Київська міська адміністрація у Telegram.

Анонімне опитування триватиме до 30 квітня.

"Анкета розроблена для громадян та юридичних осіб, насамперед громадських організацій, які взаємодіяли, взаємодіють чи можуть взаємодіяти з міською адміністрацією", - зазначили в КМДА.

Результати опитування використають для подальшої мінімізації та усунення корупційних ризиків, а також врахують під час підготовки Антикорупційної програми на 2024–2026 роки.

Пройти опитування зовнішніх заінтересованих сторін можна за посиланням.

Раніше повідомлялося, що заступник директора одного із Департаментів КМДА вимагав щомісячний хабар у розмірі 20% від київського підприємця за можливість отримувати пільгове фінансування на відбудову бізнесу.