​Сили оборони ліквідували більше тисячі російських окупантів за добу

За минулу добу Сили оборони иліквідували ще 1040 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 463 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 462980 (+1040)
- танків - 7255 (+13)
- бойових броньованих машин - 13942 (+14)
- артилерійських систем - 11836 (+28)
- РСЗВ - 1049 (+1)
- засоби ППО - 772 (+1)
- літаків - 348 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9449 (+10)
- крилаті ракети - 2118 (+1)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15949 (+57)
- спеціальна техніка - 1946 (+2).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БпЛА противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.