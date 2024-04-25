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​Сили оборони ліквідували більше тисячі російських окупантів за добу

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні майже 463 000 військових.

​Сили оборони ліквідували більше тисячі російських окупантів за добу
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони иліквідували ще 1040 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 463 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 462980 (+1040)
  • танків - 7255 (+13)
  • бойових броньованих машин - 13942 (+14) 
  • артилерійських систем - 11836 (+28) 
  • РСЗВ - 1049 (+1) 
  • засоби ППО - 772 (+1) 
  • літаків - 348 (+0)
  • гелікоптерів - 325 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9449 (+10)
  • крилаті ракети - 2118 (+1)
  • кораблі / катери - 26 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15949 (+57)
  • спеціальна техніка - 1946 (+2).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БпЛА противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

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