Росіяни обстріляли за день чотири громади Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 24 квітня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Середино-Будська, Степанівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 23 вибухи.

По Середино-Будській громаді росії вдарили дронами-камікадзе та артилерією.

Так само з артилерії окупанти били і по Краснопільській громаді.

На Юнаківську громаду з БпЛА скинули ВОГ, а по Степанівській громаді завдали авіаудару.