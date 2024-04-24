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Росіяни обстріляли за день чотири громади Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів області. 

Росіяни обстріляли за день чотири громади Сумщини
Росіяни обстріляли за день чотири громади Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 24 квітня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Середино-Будська, Степанівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 23 вибухи. 

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По Середино-Будській громаді росії вдарили дронами-камікадзе та артилерією.

Так само з артилерії окупанти били і по Краснопільській громаді.

На Юнаківську громаду з БпЛА скинули ВОГ, а по Степанівській громаді завдали авіаудару.

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