Російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе і артилерією

Сьогодні, 24 квітня, російська армія тричі обстріляла Дніпропетровську область з артилерії та атакувала шістьма дронами-камікадзе.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Під ворожими ударами протягом дня були Нікополь та район – Мирівська, Марганецька і Покровська сільська громади”, - написав Лисак.
Внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та автомобіль.
На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
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