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Російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе і артилерією

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та автомобіль.

Російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе і артилерією
Російські окупанти атакували Дніпропетровщину
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 24 квітня, російська армія тричі обстріляла Дніпропетровську область з артилерії та атакувала шістьма дронами-камікадзе. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Під ворожими ударами протягом дня були Нікополь та район – Мирівська, Марганецька і Покровська сільська громади”, - написав Лисак.

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Внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та автомобіль.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

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