Російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе і артилерією

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та автомобіль.

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Сьогодні, 24 квітня, російська армія тричі обстріляла Дніпропетровську область з артилерії та атакувала шістьма дронами-камікадзе.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Під ворожими ударами протягом дня були Нікополь та район – Мирівська, Марганецька і Покровська сільська громади”, - написав Лисак.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та автомобіль.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.