Глава МЗС України назвав обмеження консульських послуг чоловікам за кордоном забезпеченням справедливості

Рішення про тимчасове припинення консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, спрямоване на забезпечення справедливості.
Про це сказав в інтерв'ю The Guardian міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, "хлопці в окопах дуже втомилися", тому їм необхідна заміна.
"Вони не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у війні", - сказав Кулеба і додав, що невідомо, скільки українських чоловіків повернеться, але для тих, хто перебуває за межами нашої раїни, неприйнятно "сидіти в ресторанах", тоді як інші вмирають.
- Із 23 квітня ввели тимчасові обмеження у прийнятті нових заяв на надання консульських послуг чоловікам 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном.
- Згодом Міністерство закордонних справ оприлюднило відповіді на поширені запитання через ці обмеження.
- На такий крок України відреагувала Єврокомісія.