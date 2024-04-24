Глава МЗС України назвав обмеження консульських послуг чоловікам за кордоном забезпеченням справедливості

Кулеба сказав, що невідомо, скільки українських чоловіків повернуться додому після введення таких обмежень.

Рішення про тимчасове припинення консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, спрямоване на забезпечення справедливості.

Про це сказав в інтерв'ю The Guardian міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, "хлопці в окопах дуже втомилися", тому їм необхідна заміна.

"Вони не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у війні", - сказав Кулеба і додав, що невідомо, скільки українських чоловіків повернеться, але для тих, хто перебуває за межами нашої раїни, неприйнятно "сидіти в ресторанах", тоді як інші вмирають.