Виконавча служба арештувала все майно та рахунки ексголови Верховного суду Князєва

Державна виконавча служба наклала арешт на усе майно колишнього голови Верховного суду (ВС) Всеволода Князєва повідомляє заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.
Рішення ухвалено у зв’язку із невиконанням колишнім головою ВС Постанови Печерського районного суду міста Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунку в розмірі 906 600 грн.
Також Державна виконавча служба Міністерства юстиції України наклала арешт на банківські рахунки Всеволода Князєва.
“У разі відсутності грошових коштів на рахунках боржника, та у разі виявлення належного на праві власності боржнику рухомого та нерухомого майна, державним виконавцем буде вжито заходів щодо звернення стягнення на виявлене майно боржника, на яке згідно із законом можливо звернути стягнення”, – пояснив Андрій Гайченко.
Наразі відомо, що за боржником на праві власності зареєстровано 4 одиниці нерухомого майна у місті Миколаєві та Миколаївській області.
Справа Князєва
- 15 травня 2023 під час отримання другого траншу хабара у розмірі $450 тисяч (загальна сума становила майже 3 млн доларів) його і адвоката Горецького викрили "на гарячому". 16 травня НАБУ і САП повідомили обом про підозру.
- ZN.UA повідомляло, що ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
- Спершу слідчий суддя ВАКС обрав Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді – до 55 млн грн.
- Наприкінці вересня Апеляційна палата ВАКС залишила колишнього голову Верховного Суду у СІЗО. При цьому знову зменшила розмір застави – до 45 млн грн.
- Минулого місяця Князєву продовжили термін перебування у СІЗО з розміром застави у 35 млн грн.
- На початку грудня Антикорсуд продовжив дію "запобіжки" до 2 лютого 2024 року.
- Крім того, минулого місяця Печерський райсуд Києва визнав Князєва винним порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Йдеться про подарунок у вигляді оренди квартири площею 133 кв. м на Печерську за 1 тисячу гривень в місяць. Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 грн та присудив конфіскувати подарунок.
- Наприкінці січня Князєв вийшов під заставу в розмірі 18,1 млн грн.
- 28 березня ексголові Верховному Суду Князєву продовжили дію обов'язків до кінця травня.