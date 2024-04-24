Виконавча служба арештувала все майно та рахунки ексголови Верховного суду Князєва

Арешт накладено з метою стягнення в бюджет майже 1 млн гривень незаконно отриманого подарунку.

Державна виконавча служба наклала арешт на усе майно колишнього голови Верховного суду (ВС) Всеволода Князєва повідомляє заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Рішення ухвалено у зв’язку із невиконанням колишнім головою ВС Постанови Печерського районного суду міста Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунку в розмірі 906 600 грн.

Також Державна виконавча служба Міністерства юстиції України наклала арешт на банківські рахунки Всеволода Князєва.

“У разі відсутності грошових коштів на рахунках боржника, та у разі виявлення належного на праві власності боржнику рухомого та нерухомого майна, державним виконавцем буде вжито заходів щодо звернення стягнення на виявлене майно боржника, на яке згідно із законом можливо звернути стягнення”, – пояснив Андрій Гайченко.

Наразі відомо, що за боржником на праві власності зареєстровано 4 одиниці нерухомого майна у місті Миколаєві та Миколаївській області.

Справа Князєва