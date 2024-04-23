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ПриватБанк відстояв право власності на один з найбільших торгових центрів у Дніпрі "Приозерний"

ТЦ намагалися відібрати колишні власники.

ПриватБанк відстояв право власності на один з найбільших торгових центрів у Дніпрі "Приозерний"
ТЦ “Приозерний” у місті Дніпро
Фото: соцмережі

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу колишніх власників щодо торгового центру "Приозерний" у Дніпрі і залишив право власності на ТЦ за ПриватБанком.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Касаційну скаргу подало ТОВ "Місія-1", яке пов’язують із колишніми власниками ПриватБанку. 

Верховний Суд залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій. 

“ПриватБанк захистив право власності на ТЦ “Приозерний”, який колишні власники намагались повернути з 2021 року. Верховний Суд поставив крапку у спорі. ПриватБанк і надалі боротиметься за справедливість та захищатиме державні інтереси”, – зазначив адвокат фінустанови Віктор Тарасенков. 

ТЦ “Приозерний” - один із найбільших торгово-розважальних центрів у Дніпрі. У 2016 році ПриватБанк як погашення кредитної заборгованості отримав право власності на цей об'єкт. На той момент вартість ТЦ складала понад 778 млн грн. 

Майже через п’ять років ТОВ “Місія-1” вирішило оскаржити право власності й повернути "Приозерний". Але Господарський суд Дніпропетровської області відмовив товариству. Згодом таке ж рішення ухвалив і Центральний апеляційний господарський суд у Дніпрі.

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