Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує
«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
ГоловнаЕкономікаДержава

У Фонді підтримки енергетики України зібрали 410 млн євро від 13 держав-партнерів

За ці кошти купують генератори, трансформатори, запчастини і проводять інтенсивні ремонти.

У Фонді підтримки енергетики України зібрали 410 млн євро від 13 держав-партнерів
Електростанція у Харкові
Фото: EPA/UPG

У Фонді підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками зібрали близько 410 млн євро від 13 країн партнерів. 

Про це на засіданні уряду 23 квітня повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, за ці кошти купують генератори, трансформатори, запчастини і проводять інтенсивні ремонти.

Серед допомоги -  Великобританія оголосила про виділення понад 180 млн доларів на зміцнення українського енергосектору. Литва передає нм обладнання зі своїх ТЕЦ, АЕС та зі своїх складів, а Німеччина спрямовує 400 генераторів.

Шмигаль зазначив, що Кабмін працює над децентралізованою генерацією.

"80 когенераційних установок розподілено в регіони. Насамперед їх отримує Харків, де ситуація критична. Будемо розгортати мережу міні-ТЕЦ швидко та інтенсивно, щоб на старті нового опалювального сезону мати запас міцності", - додав глава уряду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies