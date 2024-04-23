У Фонді підтримки енергетики України зібрали 410 млн євро від 13 держав-партнерів

За ці кошти купують генератори, трансформатори, запчастини і проводять інтенсивні ремонти.

У Фонді підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками зібрали близько 410 млн євро від 13 країн партнерів.

Про це на засіданні уряду 23 квітня повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, за ці кошти купують генератори, трансформатори, запчастини і проводять інтенсивні ремонти.

Серед допомоги - Великобританія оголосила про виділення понад 180 млн доларів на зміцнення українського енергосектору. Литва передає нм обладнання зі своїх ТЕЦ, АЕС та зі своїх складів, а Німеччина спрямовує 400 генераторів.

Шмигаль зазначив, що Кабмін працює над децентралізованою генерацією.

"80 когенераційних установок розподілено в регіони. Насамперед їх отримує Харків, де ситуація критична. Будемо розгортати мережу міні-ТЕЦ швидко та інтенсивно, щоб на старті нового опалювального сезону мати запас міцності", - додав глава уряду.