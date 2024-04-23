Рада дозволила АРМА управляти арештованими коштами в іноземній валюті

Верховна Рада дозволила Нацагентству повернення активів (АРМА) управляти арештованими коштами в іноземній валюті.
Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.
За її словами, відповідний законопроєкт 10397 у цілому підтримали 299 народних депутатів.
"Відтепер Нацагентство зможе на арештовані грошові кошти в іноземній валюті купувати ОВДП «Військові облігації»", - додала Дума.
- Цього місяця представники Агентства із розшуку та менеджменту активів та Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України (НЦБ Інтерполу) провели зустріч, під час якої домовилися про співробітництво у розшуку викрадених активів.