Рада дозволила АРМА управляти арештованими коштами в іноземній валюті

"Відтепер Нацагентство зможе на арештовані грошові кошти в іноземній валюті купувати ОВДП «Військові облігації»", - додала Дума.

За її словами, відповідний законопроєкт 10397 у цілому підтримали 299 народних депутатів.

Тепер Нацагентство зможе на арештовані кошти у валюті купувати військові облігації.

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