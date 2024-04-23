ПриватБанк оновив Конверти - збирати донати та керувати власними фінансами стало ще зручніше

ПриватБанк повідомив про запуск публічної версії послуги Конверти, яка створена насамперед для волонтерів та благодійників. Також Конверти допоможуть кожному клієнту ефективно керувати власними фінансами.

Насамперед, що таке Конверти?

Це нова послуга від ПриватБанку, яка дозволяє накопичувати кошти та керувати власними фінансами.

Конверти призначені, насамперед, для волонтерських зборів. При цьому всі учасники збору зможуть відстежувати, скільки коштів уже зібрано і скільки ще потрібно, аби досягнути мети.

Якщо збір публічний, будь-хто зможе одним кліком перейти на Конверт і легко поповнити його. Саме поповнення можливе за номером картки Конверту, за посиланням, за QR-кодом, за реквізитами, також з гаманця Apple Pay та Google Pay або ж через термінали ПриватБанку.

Для клієнтів ПриватБанку комісія за зарахування коштів на Конверт відсутня.

Також волонтери можуть отримувати SWIFT перекази на Конверт та приймати донати з карток іноземних банків через P2P.

Конверт також можна "заклеїти" до певної суми або дати.

Передбачена можливість вивантажити виписки за Конвертом в Excel форматі для звітності – це важлива та потрібна опція для волонтерів та доброчинних фондів.

Також Конверти дають можливість обʼєднувати зусилля заради однієї мети, перераховуючи кошти з декількох зборів на один Конверт.

Наразі користувач може створити аж 15 Конвертів, такої кількості вистачить на всі потреби, і волонтерські, і приватні.

Ще одна важлива функція Конвертів – управління персональними фінансами. Зацікавлений користувач послуги може планувати свої витрати, розподіляючи власний чи сімейний бюджет між різними Конвертами. Наприклад, створити окремий Конверт для регулярних платежів на кшталт оплати комунальних послуг чи Конверт для накопичення коштів на купівлю авто. Це і зручно, щоб керувати власними витратами і дозволяє ефективно вести свій бюджет.

Користувачі можуть створити Конверт, щоб, наприклад, спільно зібрати кошти на подарунок друзям.

Конвертом можна безпосередньо оплачувати покупки чи послуги, не переводячи кошти на картку чи знімаючи готівку - якщо додати в гаманець Google Pay чи Apple Pay. Також з Конвертів можна вільно переказувати кошти на свої картки, картки інших осіб та на Конверти друзів, знайомих, членів родини тощо.

Як створити власний Конверт?

Радимо подивитися коротку і дуже просту інструкцію щодо Конвертів:

Або скористайтеся покроковою інструкцією:

1. Конверт створюється у Приват24

2.Виберіть назву для Конверта

3. Зазначте валюту Конверта

4. Додайте опис Конверта

5. Зазначте мету Конверта

6. Візуалізуйте Конверт – додайте зображення, яке буде його ілюструвати.

Конверти будуть вдосконалюватися

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, за два з половиною місяці від старту роботи бетаверсії Конвертів, команда банку отримала значну кількість пропозицій щодо удосконалення послуги від її перших користувачів. Більшість з яких вже врахували, коли команда розробників допрацьовувала функціонал Конверту, проте ПриватБанк продовжує розвиток нової послуги та буде розширювати функціонал з кожним оновленням Конвертів.

“Ми розробили нову послугу, розуміючи важливість зручних, доступних та прозорих банківських інструментів для волонтерів та наближення нашої Перемоги, тому ми запропонували благодійникам та всім охочим стати першими користувачами послуги та разом вдосконалити Конверти, – відзначив Дмитро Мусієнко. – Дякуємо всім, хто вже збирає донати на Конверти, бо за підсумками перших місяців роботи сервісу українці найчастіше відкривають ”Конверт” для збору коштів на допомогу ЗСУ та інші добрі справи”.

Дізнавайтеся більше про Конверти тут.