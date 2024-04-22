"Нафтогаз" зацікавленій в розвитку українського біометану: виробництво може зробити Україну важливішим гравцем на ринку

Чернишов вважає, що Україна має добре розвинену інфраструктуру зі зберігання та транспортування газу як всередині країни, так і для експорту.

З огляду на наявні в України ресурси, виробництво біометану – природний крок до зеленої енергетики. "Нафтогаз" готовий інвестувати в біометанову галузь для збільшення виробництва та надати необхідну для розвитку інфраструктуру.

Про це очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов сказав під час першого українського форуму з біометану. Захід організували комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг і Група Нафтогаз за підтримки програми USAID.

За словами Чернишова, Україна має добре розвинену інфраструктуру зі зберігання та транспортування газу як всередині країни, так і для експорту.

“Ми маємо потужні позиції в секторі аграрного виробництва. За оцінками експертів, з часом виробництво біометану в Україні може сягнути понад 20 млрд куб. м на рік. Це дуже високий потенціал, який може зробити Україну важливішим гравцем на енергетичному ринку Європи”, – вважає Олексій Чернишов.