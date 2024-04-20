Польські протестувальники частково розблокували рух у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне»

У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» частково відновлять пропуск вантажівок.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Польські фермери планують пропускати на вʼїзд до Польщі вантажівки, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарську продукцію).
"Попередньо рух ваговозів має розпочатися о 08:00 21 квітня", - додали в ДПСУ.
- 20 квітня також стало відомо, що відновився рух українських вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею.
- Напередодні очільник польського уряду Дональд Туск звернувся до фермерів із закликом припинити блокування кордону з Україною мирним шляхом, без застосування засобів примусу з боку поліції.