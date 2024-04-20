Польські протестувальники частково розблокували рух у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне»

Польські фермери планують пропускати на вʼїзд до Польщі вантажівки, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарську продукцію).

Пропускатимуть вантажівки, окрім тих, які перевозять сільськогосподарську продукцію.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies