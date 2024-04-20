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Польські протестувальники частково розблокували рух у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне»

Пропускатимуть вантажівки, окрім тих, які перевозять сільськогосподарську продукцію.

Польські протестувальники частково розблокували рух у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне»
ПП «Рава-Руська-Хребенне»
Фото: надане Олександром Ганущиним

У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» частково відновлять пропуск вантажівок.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Польські фермери планують пропускати на вʼїзд до Польщі вантажівки, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарську продукцію). 

"Попередньо рух ваговозів має розпочатися о 08:00 21 квітня", - додали в ДПСУ.

  • 20 квітня також стало відомо, що відновився рух українських вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею.
  • Напередодні очільник польського уряду Дональд Туск звернувся до фермерів із закликом припинити блокування кордону з Україною мирним шляхом, без застосування засобів примусу з боку поліції.
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