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Польські фермери розблокували рух вантажівок на двох пунктах пропуску

Розблоковано "Шегині-Медика" і "Краківець-Корчова".

Польські фермери розблокували рух вантажівок на двох пунктах пропуску
Польські фермери заблокували рух транспорту під час протесту біля польсько-німецького кордону в Свєцко, західна Польща, 17 берез
Фото: EPA/UPG

Рух українських вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею відновлено.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Прикордонники Польщі повідомили українській стороні, що 20 квітня після 09:00 за київським часом завершилася акція протесту перед пунктами пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".

Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Станом на 20 квітня на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок.

Відомо, що заблокованими для українських вантажівок залишаються 2 напрямки: ПП "Ягодин"-"Дорогуськ" та "Рава-Руська"-"Гребенне"

На цих двох напрямках польські фермери зовсім не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, в бік України – певну кількість вантажівок. Сукупно в чергах на території Польщі навпроти цих пунктів пропуску наразі приблизно 650 вантажівок.

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