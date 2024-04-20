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Уряд Британії відкинув пропозицію ЄС зняти обмеження на пересування молоді

У Лондоні не хочуть поступатися принципами, закріпленими у договорі про Брекзит.

Уряд Британії відкинув пропозицію ЄС зняти обмеження на пересування молоді
Ріші Сунак
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак не підтримує пропозицію Єврокомісії скасувати обмеження на проживання, навчання та роботу для людей від 18 до 30 років, що стало б послабленням Брекзит-угоди.

Як пише The Guardian, речник уряду повідомив, що на Даунінґ-стріт немає бажання переглядати положення документа про вихід Британії з ЄС: "Вільне пересування було скасоване, і знову його запроваджувати ми не збираємося".

Проте у Лондоні розглядають варіант щодо підписання угод з окремими державами, які б дозволили молоді перебувати там тривалий час. Є інформація щодо зацікавлення у досягненні такої домовленості із Францією.

Опозиційна партія лейбористів привітала заяву уряду. Проте частина депутатів стверджують, що угода з ЄС могла б допомогти економіці Британії: наприклад, сприяла б виконанню поставлених цілей щодо декарбонізації сфери енергетики. Ліберальні демократи, теж представлені у парламенті, вважають, що вільне пересування молоді принесло б чимало коштів, зокрема від туризму, а також сприяло б налагодженню "розбитих відносин з Євросоюзом".   

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