Уряд Британії відкинув пропозицію ЄС зняти обмеження на пересування молоді

У Лондоні не хочуть поступатися принципами, закріпленими у договорі про Брекзит.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак не підтримує пропозицію Єврокомісії скасувати обмеження на проживання, навчання та роботу для людей від 18 до 30 років, що стало б послабленням Брекзит-угоди.

Як пише The Guardian, речник уряду повідомив, що на Даунінґ-стріт немає бажання переглядати положення документа про вихід Британії з ЄС: "Вільне пересування було скасоване, і знову його запроваджувати ми не збираємося".

Проте у Лондоні розглядають варіант щодо підписання угод з окремими державами, які б дозволили молоді перебувати там тривалий час. Є інформація щодо зацікавлення у досягненні такої домовленості із Францією.

Опозиційна партія лейбористів привітала заяву уряду. Проте частина депутатів стверджують, що угода з ЄС могла б допомогти економіці Британії: наприклад, сприяла б виконанню поставлених цілей щодо декарбонізації сфери енергетики. Ліберальні демократи, теж представлені у парламенті, вважають, що вільне пересування молоді принесло б чимало коштів, зокрема від туризму, а також сприяло б налагодженню "розбитих відносин з Євросоюзом".