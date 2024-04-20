Греція хоче створити систему ППО на основі ізраїльського “Залізного купола”

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас розповів, що його країна хоче створити систему протиповітряної оборони на основі ізраїльського “Залізного купола”, повідомляє Ekathimerini.
“Нація повинна захистити себе… Досліджуючи конфлікт в Україні, ми дійшли висновку, що необхідно побудувати зенітний та протидроновий купол”, - сказав міністр.
Він наголосив, що Туреччина вже досягла прогресу в цьому напрямку, і тепер Греції потрібно надолужити втрачений час.
Дендіас уточнив, що розбудова цієї інфраструктури займе багато часу. Для цього до 2030 року передбачені бюджетні асигнування.
- Міністр оборони Греції Нікос Дендіас окреслив шестирічний план уряду щодо реструктуризації збройних сил країни.
- Афіни планують закупити винищувачі, збільшити військово-морський флот та посилити роль вітчизняної оборонної промисловості в автономних системах і протиракетній обороні.
- Передбачається, що до 2030 року Військово-повітряні сили Греції матимуть 200 сучасних літаків 4,5 і 5-го поколінь, поступово виводячи з експлуатації попередні моделі.