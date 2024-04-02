До 2030 року Греція планує мати 200 сучасних винищувачів та посилити військово-морський флот

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас окреслив шестирічний план уряду щодо реструктуризації збройних сил країни.

Про це пише видання Ekathimerini.

Афіни планують закупити винищувачі, збільшити військово-морський флот та посилити роль вітчизняної оборонної промисловості в автономних системах і протиракетній обороні.

Передбачається, що до 2030 року Військово-повітряні сили Греції матимуть 200 сучасних літаків 4,5 і 5-го поколінь, поступово виводячи з експлуатації попередні моделі.

Дендіас також озвучив плани придбати до кінця десятиліття дві або більше повних ескадрилій, що складатимуться з літаків F-16 Viper, Rafale і F-35.

“Наша мета − зміцнити власну оборонну промисловість і просунутися у виробництві передових помножувачів потужності. Ми прагнемо створити нову реальність для збройних сил Греції”, – підсумував міністр.