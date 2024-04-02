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До 2030 року Греція планує мати 200 сучасних винищувачів та посилити військово-морський флот

План реформування армії країни окреслив міністр оборони Нікос Дендіас.

До 2030 року Греція планує мати 200 сучасних винищувачів та посилити військово-морський флот
Міністр оборони Греції Нікос Дендіас
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас окреслив шестирічний план уряду щодо реструктуризації збройних сил країни.

Про це пише видання Ekathimerini.

Афіни планують закупити винищувачі, збільшити військово-морський флот та посилити роль вітчизняної оборонної промисловості в автономних системах і протиракетній обороні.

Передбачається, що до 2030 року Військово-повітряні сили Греції матимуть 200 сучасних літаків 4,5 і 5-го поколінь, поступово виводячи з експлуатації попередні моделі.

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Дендіас також озвучив плани придбати до кінця десятиліття дві або більше повних ескадрилій, що складатимуться з літаків F-16 Viper, Rafale і F-35.

“Наша мета − зміцнити власну оборонну промисловість і просунутися у виробництві передових помножувачів потужності. Ми прагнемо створити нову реальність для збройних сил Греції”, – підсумував міністр.

  • Вчора стало відомо, що Греція готується відправити велику кількість боєприпасів в Чехію, яка передасть їх Україні. Боєприпаси братимуть із запасів грецької армії, їх описують як “недіючі та придатні до використання”. Вартість озброєння складає 150 млн євро.
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