США можуть конфіскувати $5-8 млрд активів Росії, щоб використати їх на відновлення України

Це не такі великі кошти, як у Європи, але прецедент може стати прикладом для країн ЄС.

Американський Конгрес готує двопартійний законопроєкт, який дозволить конфіскувати 5-8 млрд доларів російських суверенних активів, що перебувають під юрисдикцією США, і передати їх на фінансування відновлення України. За даними Politico, обговорення цих планів активізують найближчими тижнями, коли Конгрес ухвалить новий законопроєкт про допомогу Україні.

Якщо законодавство про конфіскацію і передачу активів знайде підтримку, це стане потужним фінансовим інструментом в руках президента США, що може змінити сучасну економічну дипломатію. Ідею використання заморожених російських активів для підтримки України озвучив у неділю і спікер Палати представників Майк Джонсон.

Він також сигналізував, що республіканці можуть спробувати постачати Україні деяку допомогу як позику і розглядають розширення експорту природного газу, аби запобігти фінансуванню російської воєнної машини.

Серйозне занепокоєння деяких законодавців, які прагнуть допомогти Україні, полягає в тому, що це можна розглядати як заміну надання додаткової допомоги, яку місяцями не можуть ухвалити, але в Конгресі це заперечують.

Також, ймовірно, рішення США надати Україні конфісковані активи Росії підштовхне до аналогічного кроку Європу, яка поки що наважилася лише на використання прибутку від цих активів.

"Це суттєво зміцнить здатність США, якщо вони вирішать захопити резерви. Це важливо, тому що, попри те, що в США небагато резервів – вони здебільшого в Європі – це дасть США більше опори, щоб підштовхнути європейців робити більше", – сказав Девід Вессел, директор Центру фіскальної та монетарної політики Хатчінса в Брукінгсі.

Що відбувається з допомогою США Україні

З кінця минулого року США не можуть ухвалити новий законопроєкт про допомогу Україні. Наразі йдеться про 60 млрд доларів, необхідних зокрема і для озброєння.

13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.

Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.Проте вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Палата представників не ухвалить документ. Джонсон достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.

Потім, у березні, Джонсон пріоритету в допомозі Україні знову не вбачав. Конгресмени займалися питаннями внутрішнього фінансування. Важливе для України законодавство не розглянули і пішли на двотижневу перерву.

З 8 квітня закінчиться перерва в роботі Конгресу і американські законодавці можуть почати розгляд законопроєкту про допомогу Україні.

З затримкою допомоги українська влада і навіть президент США пов'язували деякі військові поразки, зокрема відступ від Авдіївки – мовляв, на продовження оборони забракло боєприпасів і озброєння. Президент Володимир Зеленський також сказав, що доля України залежить від рішення Конгресу. І поки Україна не знатиме, що має постійну підтримку США, "ми залишатимемося там, де ми зараз є – на Сході".