Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що очікує винесення на розгляд законопроєкту, який включає допомогу для України, одразу коли представники повернуться з канікул.

Про це він заявив в інтерв’ю “Sunday Night in America With Trey Gowdy”, пише The Hill.

Джонсон додав, що пакет включатиме “деякі важливі нововведення”.

За його словами, він працював над пакетом “протягом усього поточного періоду”, спілкуючись з усіма членами Палати.

“Ми збираємо цей продукт і запустимо його відразу після періоду роботи в окрузі”, − сказав Джонсон.

“Слухайте, що нам потрібно робити в епоху розділеного уряду, − як це історично є, − ми маємо досягти консенсусу. Якщо ми хочемо, щоб це був партійний захід, я повинен залучити кожного члена в буквальному значенні слова. І деякі речі мають бути двопартійними”, − додав він.

Республіканець згадав про можливість надати Україні кредит – ідею, яка отримала деяку підтримку на початку березня. Це має нібито пом'якшити побоювання консерваторів з приводу надання додаткової допомоги Києву.

Речник Палати представників також говорив про REPO Act – законопроєкт, який дозволить президентові конфіскувати суверенні активи Росії, заморожені в США, та передавати їх Україні.

"REPO Act, знаєте, якщо ми зможемо використати конфісковані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, − це “просто чиста поезія”. Навіть президент Трамп говорив про концепцію кредиту, за якою… ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми будуємо відносини, за яких вони зможуть повернути їх нам, коли настане час”, − зауважив Джонсон.

Допомога США для України