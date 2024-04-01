Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що очікує винесення на розгляд законопроєкту, який включає допомогу для України, одразу коли представники повернуться з канікул.
Про це він заявив в інтерв’ю “Sunday Night in America With Trey Gowdy”, пише The Hill.
Джонсон додав, що пакет включатиме “деякі важливі нововведення”.
За його словами, він працював над пакетом “протягом усього поточного періоду”, спілкуючись з усіма членами Палати.
“Ми збираємо цей продукт і запустимо його відразу після періоду роботи в окрузі”, − сказав Джонсон.
“Слухайте, що нам потрібно робити в епоху розділеного уряду, − як це історично є, − ми маємо досягти консенсусу. Якщо ми хочемо, щоб це був партійний захід, я повинен залучити кожного члена в буквальному значенні слова. І деякі речі мають бути двопартійними”, − додав він.
Республіканець згадав про можливість надати Україні кредит – ідею, яка отримала деяку підтримку на початку березня. Це має нібито пом'якшити побоювання консерваторів з приводу надання додаткової допомоги Києву.
Речник Палати представників також говорив про REPO Act – законопроєкт, який дозволить президентові конфіскувати суверенні активи Росії, заморожені в США, та передавати їх Україні.
"REPO Act, знаєте, якщо ми зможемо використати конфісковані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, − це “просто чиста поезія”. Навіть президент Трамп говорив про концепцію кредиту, за якою… ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми будуємо відносини, за яких вони зможуть повернути їх нам, коли настане час”, − зауважив Джонсон.
Допомога США для України
- Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
- США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні після тривалої перерви і в той час, коли відбувається блокування відповідного законопроєкту в Конгресі.
- 13 лютого Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
- Тим часом Білий дім оприлюднив проєкт бюджету США на 2025 фіскальний рік, який розпочнеться у жовтні. За повідомленням Держдепартаменту, документ передбачає майже півмільярда доларів допомоги для України.