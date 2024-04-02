УП: вночі ГУР підірвало електростанцію в Криму

У окупованому Севастополі фахівці Головного управління розвідки підірвали електропідстанцію, пише УП з посиланням на співрозмовників у розвідці.
Місцеві пабліки повідомляли, що вночі в Севастополі чули вибухи, а після цього в одному з районів зникла електрика. Окупанти це не коментували.
За даними співрозмовників УП, вибух був операцією ГУР.
"Працювала група на місці. Електропідстанцію виведено з ладу", – сказав співрозмовник з Головного управління розвідки.
- ГУР сьогодні відпрацювало і на території Росії. За даними РБК-Україна, українські дрони вдарили по виробництву ударних дронів типу "шахед" у Татарстані, що в понад 1000 км від України.