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Двоє людей поранені внаслідок учорашніх обстрілів Херсонської області

Пошкоджено багатоповерхівку і приватні будинки. 

Двоє людей були поранені внаслідок російських ударів по Херсонській області минулої доби.

Ворог обстрілював Берислав, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Антонівку, Садове, Львове та місто Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 4 приватних будинки. Також були зафіксовані влучання в господарську споруду та газопровід. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає", – повідомив він.

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