Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі росіяни атакували Україну ракетою і десятьма дронами з окупованої території

Сили оборони збили дев'ять безпілотників.

Вночі 2 квітня росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Ракету запустили з окупованої частини Запорізької області, а дрони – з Криму. Про це командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив у Telegram.

"Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської області", – написав він.

Уночі ППО збила 9 з 10 ударних безпілотників
Фото: Микола Олещук у Telegram
Уночі ППО збила 9 з 10 ударних безпілотників

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що дрони збивали в Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам'янському районах.

"Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина", – сказав він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies