Уночі росіяни атакували Україну ракетою і десятьма дронами з окупованої території

Вночі 2 квітня росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Ракету запустили з окупованої частини Запорізької області, а дрони – з Криму. Про це командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив у Telegram.

"Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської області", – написав він.

Фото: Микола Олещук у Telegram Уночі ППО збила 9 з 10 ударних безпілотників

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що дрони збивали в Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам'янському районах.

"Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина", – сказав він.