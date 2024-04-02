У Донецьку біля "Донбас Арени" з'явилися жовті стрічки спротиву

Біля стадіону "Донбас Арена" в окупованому Донецьку активісти руху "Жовта стрічка" розвісили однойменні символи спротиву.

Про акцію повідомила на своїй сторінці у Telegram Донецька обласна військова адміністрація.

Стрічки мають нагадувати про те, що "присутність окупантів на нашій землі є тимчасовою, а покарання за злочини буде невідворотним".

"Після деокупації ми обов'язково зустрінемося на матчі улюбленої української команди на "Донбас Арені", а поки чинимо спротив ворогу та чекаємо на ЗСУ", - йдеться у дописі.