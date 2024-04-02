Президентка Молдови зустрілася із спецпредставницею США щодо відновлення України

У Маї Санду були пропозиції щодо участі її держави у процесі відбудови.

Президентка Молдови Мая Санду та спецпредставниця Сполучених Штатів з питань відновлення економіки України Пенні Прітцкер обговорили роль, яку країна-сусідка може зіграти у відбудові нашої держави.

Як йдеться у повідомлення на сайті адміністрації президентки, Санду підкреслила важливість надання допомоги Україні, яка своїм супротивом захищає мир в Молдові. Глава держави запропонувала використовувати молдовські автомобільні та залізничні шляхи для сполучення між Україною та Європейським Союзом і забезпечити прийом для компаній, які беруть участь у відбудові України.

Санду також подякувала представниці США за те, що Вашингтон допомагає Молдові долати енергетичні, економічні, безпекові та гуманітарні виклики останніх двох років.