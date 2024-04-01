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Україна отримала від США чергову партію енергетичної допомоги

Це обладнання призначено для забезпечення безперебійної роботи служб у шести містах.

Україна отримала від США чергову партію енергетичної допомоги
Україна отримала від США енергетичну допомогу
Фото: Бріджит Брінк

США через USAID передали Україні генератори та інше енергетичне обладнання. 

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

“У той час як Росія продовжує жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру України, USAID надало 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок та 13 машин екстреної допомоги”, - йдеться у повідомленні.

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Бріджит Брінк уточнила, що це обладнання призначено для забезпечення безперебійної роботи служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах та Чернівцях.

  • За результатами засідання Ставки президент повідомив, що ворог вдарив по Канівській та Дністровській ГЕС. Глава держави заявив, що Росія хоче повторення екокатастрофи на Херсонщині. Президент Зеленський зазначив, що тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова, адже Дністровська ГЕС знаходиться поруч із українсько-молдовським кордоном.
  • Напередодні ворог здійснив масштабну атаку на паливно-енергетичний сектор України: захисники збили 84 із 99 російських ракет і БпЛА. Найбільшу кількість з випущених засобів ураження склали дрони.

  • 22 березня внаслідок атаки окупантів Зміївська ТЕС на Харківщині була практично повністю зруйнована. Ворог знищив усі блоки та пошкодив допоміжне обладнання. 

  • Укренерго у п'ятницю було змушене застосувати графіки аварійних відключень у шести областях.
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