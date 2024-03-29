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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У Новоолександрівці Гродівської громади поранено людину. У Кураховому пошкоджено 20 приватних будинків, обстріляні Гірник і Янтарне. 

Краматорський район. У Лиманській громаді у Дробишевому поранено 2 людини, пошкоджено адмінбудівлю; у Колодязях зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 4; у Тернах зруйновано 5 будинків, пошкоджено 2; в Іванівці зруйновано 1 будинок, пошкоджено 4. У Миколаївці загинула людина, пошкоджено 11 багатоповерхівок і 12 приватних будинків. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків. Під обстрілами Сіверськ, околиці Соледарської і Званівської громад.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 507 осіб, у тому числі 29 дітей.

Сьогодні вночі ворог здійснив масштабну атаку на паливно-енергетичний сектор України: захисники збили 84 із 99 російських ракет і БпЛА. Найбільшу кількість з випущених засобів ураження склали дрони.

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