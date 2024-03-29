Під час відходу з Авдіївки в полон потрапили 25 українських військових

Головнокомандувач запевнив, що Україна працює над їх поверненням.

Під час відходу українських сил із Авдіївки до російського полону потрапили 25 військових, сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. В інтерв'ю Укрінформу він також розповів про причини рішення відвести війська від цього населеного пункту.

Ворог мав у Авдіївці суттєву перевагу в силах і засобах штурмовиків. Постійні ворожі бомбардування керованими авіабомбами змогли порушити українську оборону, завдяки чому росіяни поступово просувалися вперед.

"Також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії. Це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки", – сказав він.

Головком додав, що російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців.

"Хочу сказати цим солдатам, якщо вони мене почують, їхнім родинам: ми нікого не забули і робимо все, щоб визволити цих військовослужбовців із ворожого полону. До цих зусиль повною мірою залучені як керівництво нашої держави, так і Головне управління розвідки Міністерства оборони та командування Збройних сил", – сказав він.