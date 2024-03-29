Ворог вночі атакував об’єкти Нафтогазу

Під час нічної атаки на енергетичну систему України ворог, зокрема, цілив у обʼєкти Групи Нафтогаз.

Про це повідомили у Нафтогазі.

Серед співробітників ніхто не постраждав, ситуація під контролем.

“Група Нафтогаз продовжує виконувати свої зобов’язання перед усіма клієнтами й працювати заради енергетичної безпеки держави”, − зауважив CЕО компанії Олексій Чернишов.