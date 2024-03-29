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Ворог вночі атакував об’єкти Нафтогазу

"Ситуація під контролем".

Ворог вночі атакував об’єкти Нафтогазу
Фото: пресслужба НАК

Під час нічної атаки на енергетичну систему України ворог, зокрема, цілив у обʼєкти Групи Нафтогаз.

Про це повідомили у Нафтогазі.

Серед співробітників ніхто не постраждав, ситуація під контролем. 

“Група Нафтогаз продовжує виконувати свої зобов’язання перед усіма клієнтами й працювати заради енергетичної безпеки держави”, − зауважив CЕО компанії Олексій Чернишов.

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  • Окупанти атакували вночі три теплоелектростанції ДТЕК. Унаслідок обстрілів серйозно пошкоджено обладнання, поранено енергетика.
  • В Укренерго повідомили, що внаслідок нічної атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах.
  • Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла. На Харківщині також запроваджено графіки погодинних відключень.
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