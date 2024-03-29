Ворог вночі атакував об’єкти Нафтогазу

Під час нічної атаки на енергетичну систему України ворог, зокрема, цілив у обʼєкти Групи Нафтогаз.
Про це повідомили у Нафтогазі.
Серед співробітників ніхто не постраждав, ситуація під контролем.
“Група Нафтогаз продовжує виконувати свої зобов’язання перед усіма клієнтами й працювати заради енергетичної безпеки держави”, − зауважив CЕО компанії Олексій Чернишов.
- Окупанти атакували вночі три теплоелектростанції ДТЕК. Унаслідок обстрілів серйозно пошкоджено обладнання, поранено енергетика.
- В Укренерго повідомили, що внаслідок нічної атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах.
- Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла. На Харківщині також запроваджено графіки погодинних відключень.