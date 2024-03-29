Уночі сили протиповітряної оборони збили над Дніпром та Дніпропетровською областю 12 російських безпілотників – у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах, а також 12 ворожих ракет.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу.

У Кам'янському, де ворог потрощив дачний кооператив, - ще п'ятеро поранених. Серед них – 5-річна дівчинка. Дитині надали меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані. Один з них – "важкий".

Зруйновані 3 дачні будинки, ще 4 – пошкоджені. Понівечені автомобілі.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Росіяни також не припиняють тероризувати Нікопольщину. Унаслідок вчорашньої атаки там пошкоджений санаторій, три приватні будинки, господарські споруди.

Вночі ворог адарив по Марганецькій громаді і Нікополю. Знищено магазин, пошкоджено павільйон з ремонту одягу. Люди цілі.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілів Дніпропетровщини