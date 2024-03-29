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Росіяни завдали 386 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області, є поранений

Надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Росіяни завдали 386 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області, є поранений
Запоріжжя, обстріл
Фото: Запорізька ОВА

Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти Запорізької області. Так, в результаті чергової атаки в Пологівському районі внаслідок падіння безпілотника поранено 67-річного чоловіка.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Упродовж доби окупанти завдали 386 ударів по 9 населених пунктах області.

Вісім авіаційних ударів ворог завдав по Комишувасі, Малинівці, Малій Токмачці та Роботиному.

Крім того, 27 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Залізничне.

П'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню прийшлися по Малій Токмачці, Роботиному та Новоандріївці.

346 артударів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Червонодніпровки.

Надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Протягом минулої доби російська армія  завдала 406 ударів по семи населених пунктах Запорізької області. Через ворожі атаки постраждали дві жінки, які отримали легкі травми.

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