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ОВА: російська армія завдала понад 406 ударів по Запорізькій області

Від обстрілів постраждали сім населених пунктів, поранені дві жінки.

ОВА: російська армія завдала понад 406 ударів по Запорізькій області
Оріхів, 2 січня 2024 (фото ілюстративне)
Фото: Запорізька ОВА

Російська окупаційна армія протягом доби завдала 406 ударів по семи населених пунктах Запорізької області. Через ворожі атаки постраждали дві жінки, які отримали легкі травми.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він зазначив, що військовослужбовці РФ обстріляли із ракетних систем та авіації Роботине. 

144 БпЛА атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Роботине.

260 артударів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки та Левадного.

"Надійшло 53 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Під час атаки БПЛА у Запоріжжі постраждали дві жінки – 72 та 74 роки. Вони отримали легкі ушкодження, їм надано допомогу на місці", – зазначив Федоров. 

Вчора, 27 березня, повітряне командування "Схід" знищило ворожу ракету Х-59 над Запорізькою областю.

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