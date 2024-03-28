Російська окупаційна армія вчергове обстріляла Нікопольщину, що у Дніпропетровській області. Внаслідок атак отримали поранення двоє людей.

Про це інформує начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ввечері та вночі росіяни продовжували тероризувати Нікопольщину. 4 рази вони обстрілювали з важкої артилерії. Поцілили й дроном-камікадзе. Під ударом були Покровська, Марганецька громади і сам Нікополь", – повідомив Лисак.

Осколкові поранення отримали 65-річний чоловік та 53-річна жінка. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Пошкоджений готель, чотири приватні будинки. Зруйнована господарська споруда, ще дві – понівечені. Побите авто. Зачепило й лінію електропередач.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікопольщини

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікопольщини

Вчора, 27 березня, над Дніпропетровською областю ППО збила ворожу ракету. Крилату ракету знищили близько 16.10.