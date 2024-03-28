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Ворог вчергове обстріляв Нікопольщину, поранені двоє людей

Армія Росії била із важкої артилерії та запустила дрон-камікадзе.

Ворог вчергове обстріляв Нікопольщину, поранені двоє людей
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська окупаційна армія вчергове обстріляла Нікопольщину, що у Дніпропетровській області. Внаслідок атак отримали поранення двоє людей. 

Про це інформує начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ввечері та вночі росіяни продовжували тероризувати Нікопольщину. 4 рази вони обстрілювали з важкої артилерії. Поцілили й дроном-камікадзе. Під ударом були Покровська, Марганецька громади і сам Нікополь", – повідомив Лисак. 

Осколкові поранення отримали 65-річний чоловік та 53-річна жінка. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

Пошкоджений готель, чотири приватні будинки. Зруйнована господарська споруда, ще дві – понівечені. Побите авто. Зачепило й лінію електропередач.

Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікопольщини

Вчора, 27 березня, над Дніпропетровською областю ППО збила ворожу ракету. Крилату ракету знищили близько 16.10.

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