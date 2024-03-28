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Міністр енергетики: метою атаки 22 березня був повний блекаут в Україні

Герман Галущенко стверджує, що є й хороша новина: система стабільна і цілісна.

Міністр енергетики: метою атаки 22 березня був повний блекаут в Україні
Герман Галущенко
Фото: facebook/Герман Галущенко

Комбінований удар окупантів із застосуванням "шахедів", крилатих та балістичних ракет у ніч на 22 березня мав на меті тотальний блекаут для всієї країни.

Про це, як повідомляє Укрінформ, заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу у Харкові.

Вплив атаки на об'єкти генерації та магістральні підстанції, за словами урядовця, відчули у 12 областях. Проте ворог прагнув не просто влучити у якісь конкретні ТЕЦ, а повністю залишити Україну без світла.

Міністр називає цей удар по енергетиці найбільшим з часу початку повномасштабної війни. У 2022-2023 роках за раз росіяни використовували близько 100 засобів ураження, у цьому ж випадку - 150. 

Пан Галущенко стверджує, що є й хороші новини: система виявилася стабільною і цілісною. Він нагадав, що "ми жили без обмежень всю зиму не тому, що атаки не відбувалися, але вони мали більш регіональний характер". 

Щодо оцінки наслідків дій ворога, то потрібен час, щоб назвати суму на відновлення. "Відповідні служби працюють 24/7, щоб отримати якомога швидше доступ до обладнання. Розберемо завали, подивимося, зрозуміємо", - підсумував міністр. 

 

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