Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську, - прокуратура

Також окупанти вдарили по Харківщині дроном.

Російські окупаційні війська завдали ударів по Харківській області дроном та з авіації. Одна людина була поранена.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“27 березня приблизно о 13:45 збройні сили РФ завдали авіаудар по м. Купʼянськ. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, окупанти скинули на місто ФАБ-500”, - повідомили в прокуратурі.

Крім того, внаслідок обстрілу з дрону с. Дворічна Купʼянського району поранення отримав 67-річний чоловік.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).