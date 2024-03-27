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Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську, - прокуратура

Також окупанти вдарили по Харківщині дроном.

Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську, - прокуратура
Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську
Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Російські окупаційні війська завдали ударів по Харківській області дроном та з авіації. Одна людина була поранена.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“27 березня приблизно о 13:45 збройні сили РФ завдали авіаудар по м. Купʼянськ. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, окупанти скинули на місто ФАБ-500”, - повідомили в прокуратурі.

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Крім того, внаслідок обстрілу з дрону с. Дворічна Купʼянського району поранення отримав 67-річний чоловік.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Російські війська вночі атакували дронами місто Ізюм на Харківщині. В результаті постраждав мирний житель.
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