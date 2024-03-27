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Росіяни обстріляли 8 громад Сумщини

У області за день пролунало 179 вибухів.

Росіяни обстріляли 8 громад Сумщини
Росіяни обстріляли громд Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 27 березня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 179 вибухів. 

Великописарівську та Юнаківську громаду росіяни атакували дронами та мінометами.

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На Білопільську громаду окупанти скинули вибухівку з БпЛА та атакували її гранатометами та артилерією.

По Есманьській громаді російські військові стріляли з мінометів та ракетами з вертольоту.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли мінометами та артилерією, та скинули на неї ВОГи з БпЛА.

Також мінометами, дронами, артилерією та РСЗВ армія РФ атакувала Хотінську громаду.

Середино-Будську громаду окупанти обстріляли дронами, мінометами та артилерією, а Шалигинську - мінометами.

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